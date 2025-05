Il segretario di Stato Beccari a Tirana tiene alta la bandiera dei piccoli Stati

Il segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, a Tirana ha partecipato al sesto vertice della Comunità politica europea. Durante la plenaria, i capi di Stato e di governo si sono confrontati sulle numerose sfide attuali che l’Europa si trova ad affrontare, con un particolare riferimento alla situazione Ucraina e in Medio Oriente. Il Segretario Beccari ha preso parte alla tavola rotonda ’1 Europa per 600 milioni di cittadini: rafforzare la competitività e la sicurezza europee attraverso innovazione e resilienza’, co-presieduta dal presidente del Montenegro e dal primo ministro della Slovenia, "durante la quale – spiegano dagli Esteri – ha ribadito l’importanza di una maggiore coesione e sinergia tra i Paesi membri, i Paesi associati o in fase di pre-adesione, indipendentemente dalle loro dimensioni". È stata l’occasione per il segretario di Stato "di condividere la prospettiva degli Stati di ridotte dimensioni, sottolineando la necessità di costruire un ponte, un formato che permetta anche ai piccoli Stati di aderire ai grandi progetti o investimenti, ovviamente pro quota, in modo che tutti siano coinvolti". "Un approccio simile e sinergico permetterebbe di fronteggiare – ha detto Beccari – le sfide attuali con unità e verso un comune obiettivo risparmiando tempo ed energie che altrimenti rischiano se di non arrivare insieme alla meta". A margine del vertice, Beccari ha incontrato il primo ministro di Andorra, Xavier Espot. E si è parlato anche di accordo di associazione con l’Ue.