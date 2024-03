Il segretario di Stato Righi al G7 di Trento: "Siamo laboratorio di soluzioni tecnologiche"

Il segretario di Stato all’Industria, Fabio Righi è stato invitato alla seconda giornata di lavori del ministeriale G7 che si sono tenuti a Trento sotto la presidenza del sottosegretario di Stato per l’Innovazione tecnologica, Alessio Butti, con focus su tecnologie digitali, intelligenza artificiale, spazio, sistema industriale ed economia produttiva. La presidenza italiana ha proposto una giornata di lavori per promuovere lo sviluppo e l’uso sicuro e affidabile dei sistemi di intelligenza artificiale, con un focus sul suo utilizzo nel settore pubblico. Sono intervenuti i rappresentanti delle più importanti aziende del panorama digitale mondiale: Amazon Web Services, Ibm, Microsoft, Accenture, Google, Meta, Oracle e tanti altri. "Il lavoro fatto – spiegano dalla Segreteria Industria – con grandi partner tecnologici ha permesso che palcoscenici prestigiosi come quello del G7 fossero aperti anche alla Repubblica di San Marino. Il sottosegretario Butti ha apprezzato la proposta di una collaborazione sui temi della transizione digitale e l’idea di San Marino quale laboratorio di soluzioni tecnologiche nel cuore dell’Italia sul piano internazionale, linea di sviluppo portata avanti e che garantisce un riposizionamento del Paese a livello economico e comincia a dare i primi frutti".