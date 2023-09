Il Segretario Mularoni a New York incontra la Meloni e Schillaci Il Segretario di Stato alla Sanità, Mariella Mularoni, ha avuto un incontro con il ministro della Salute italiano, Orazio Schillaci, per discutere le principali problematiche bilaterali in ambito sanitario. Il ministro ha garantito collaborazione per risolvere le tematiche ancora aperte. Incontro anche con Giorgia Meloni, che ha confermato i rapporti amichevoli tra i due Paesi.