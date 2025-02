Il segretario Pedini Amati in platea a Sanremo per promuovere il San Marino Song Contest

"Da Sanremo qualche sorpresa arriva sempre. Magari stasera si parlerà anche di San Marino". Lo aveva annunciato il segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati, a Sanremo giovedì sera per seguire la terza puntata del Festival al fianco dell’amministratore delegato della Rai e direttore generale di San Marino Rtv, Roberto Franco, e così è stato. Passata la mezzanotte, infatti, Carlo Conti dal palco dell’Ariston ricorda che il vincitore di Sanremo andrà all’Eurovision e lancia l’appuntamento anche con il San Marino Song Contest per conoscere il nome del rappresentate del Titano. Uno spot alla serata finale in programma al Teatro Nuovo l’8 marzo che sarà condotta da Flora Canto e Francesco Facchinetti.

"Siamo qua – ha ricordato Pedini Amati che ha raggiunto la Liguria insieme al segretario particolare Alan Gasperoni (foto) – anche per rappresentare la Repubblica di San Marino e far conoscere il San Marino Song Contest che prenderà una veste del tutto rinnovata, non solo per via del nome, non solo per il direttore artistico, non solo perché il direttore di San Marino Rtv, Roberto Sergio, ci sta mettendo anche lui del suo. Chiaramente voglio ringraziare anche Media Evolution che non è mai venuta meno nel suo impegno, però stiamo costruendo qualcosa di diverso e forse stiamo alzando anche un attimino il livello". E a questo punto anche le aspettative.