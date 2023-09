Il Segretario Righi ‘racconta’ in Polonia le piccole e medie imprese della Repubblica

Tra oltre 4.000 leader politici, imprenditori e opinionisti, anche il segretario di Stato per l’Industria l’Artigianato e il Commercio, Fabio Righi è stato impegnato a Karpacz, in Polonia, alla 32esima edizione del prestigioso Economic Forum, la più grande conferenza dell’Europa centrale e orientale che si tiene ogni anno all’inizio di settembre. La conferenza di quest’anno ha presentato quale tema centrale Nuovi valori per il Vecchio continente-L’Europa sulla soglia del cambiamento con numerosi incontri fra leader politici, economici e sociali, nonché oltre 600 giornalisti accrediti e ospiti da oltre 60 paesi dell’Europa, dell’Asia e dell’America. Tra i temi sicurezza, ricostruzione dell’Ucraina e lotta alle fake news. Il Segretario Righi è intervenuto al panel ‘Le sfide del settore delle Pmi, come avere successo in un mercato competitivo?’ dedicato al settore delle Pmi "presentando – fanno sapere dalla Segreteria Industria – una panoramica sull’economia della Repubblica di San Marino che vive proprio grazie ad un tessuto economico fatto di piccole e medie imprese e illustrando le opportunità offerte dal nostro Paese a quel settore proponendo ancora una volta San Marino quale terreno ideale per progetti pilota volti allo sviluppo economico".

Il segretario di Stato ha partecipato inoltre all’assemblea plenaria ‘Nuovi valori per il Vecchio continente’ ed ha partecipato, a margine dell’evento, a un incontro bilaterale "particolarmente interessante e costruttivo" con con il ministro degli Affari Esteri e del Commercio dell’Ungheria, Peter Szijjarto.