Il segreto della scatola magica

Il genio di Guglielmo Marconi ha trasformato radicalmente il modo in cui il mondo condivideva informazioni creando la radio, una delle invenzioni più importanti dell’era moderna. All’epoca è stata una cosa rivoluzionaria, una scatola magica, che ha stravolto le abitudini della gente aprendo nuovi scenari. Prima dell’apparecchio vero e proprio, alcuni scienziati scoprirono l’esistenza di strane radiazioni elettromagnetiche - le onde radio, appunto - che viaggiano nell’aria e possono essere intercettate da appositi strumenti. Marconi cercò di realizzare una tecnologia in grado di inviare e ricevere queste strane radiazioni a grandi distanze. A Pontecchio Bolognese, fece passare un segnale radio da un versante all’altro di una collina e poco dopo lo stesso segnale attraversò l’Oceano Atlantico. Si trattava di un’invenzione epocale che accorciava idealmente le distanze tra le persone. Presto la radio diventò di uso domestico: si ascoltava la musica, le notizie, i discorsi e i proclami di Mussolini e perfino la voce del papa. Oggi la radio ha un ruolo fondamentale come mezzo di intrattenimento e di informazione.

Bianca Malpassi

Giulia Fontana II A