"Il segreto è nel corredo genetico Sono rocce, altro che fragili"

Giuseppe Bianchini, primario di Medicina interna-Geriatria all’ospedale Montanari di Morciano, ha in cura come pazienti sette centenari. E ha qualche consiglio per gli aspiranti tali. Più di tutto per lui conta la genetica, che parla da sola.

Dottore come si arriva a 100 anni?

"Entrano in gioco i fattori genetici. In Sardegna, per esempio, c’è un numero di centenari sopra la media".

Quanto ha giocato la pandemia?

"Prima del Covid c’era stato un incremento di centenari grazie al miglioramento dello stile di vita e alle possibilità di diagnosi e terapia negli ultra 708090enni. Sono questi alcuni dei fattori positivi, che hanno comportato un incremento di vita".

Ma qual è il fattore che ci porta ad avere tanti centenari nelle nostre zone?

"Lo ripeto. Se si parla di centenari entrano in gioco dei fattori genetici. Il corredo genetico è una predisposizione, che se viene combinato a uno stile di

vita sano e a controlli regolari è una, ma non la sola, delle strade giuste da seguire per superare i fatidici cento".

C’è un centenario riminese che da un po’ di anni vive in casa con i figli, tutti si sono ammalati di Covid, lui no. E fino a qualche giorno fa non era mai stato ricoverato in vita sua. Perché?

"Deve ringraziare il suo patrimonio genetico e i suoi genitori. Se mi consentite il termine, questo signore non lo ammazzano neanche le cannonate. Il Covid ha fatto vittime, non tanto nei centenari ma nelle altre fasce d’età più giovani appartenenti ai più fragili".

In più ha fumato, molto, fino a 65 anni.

"Sono quelli che noi dottori chiamiamo fattori di rischio". Quindi centenario non significa necessariamente fragile. In un contesto di carenza di medici, quanto contano gli specialisti, siete voi geriatri che fate i tagliandi?

"Contribuiamo ad allungare la vita agli italiani. Con qualità di cura e interventi farmacologici si riesce ad aggiungere vita agli anni".

Grazie dottore allora. Dopo quello che ci siamo detti, ci permetta una battuta: speriamo di rivederci.

"Bella battuta. Le rispondo con un’altra battuta. Un giorno vengono i figli di una 103enne e mi chiedono una terapia, perché la paziente non mangiava molto. Io chiamo tutti ragazzi di solito. Li guardo meglio: uno di loro aveva 80 anni, l’altro 85".

A.g.c