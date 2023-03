"Il segreto? Paga giusta e spirito di squadra"

Migliaia i ’posti vacanti’ negli alberghi della riviera. C’è chi invece può vantare l’overbooking di dipendenti. Tra questi c’è l’hotel San Marco di Cattolica, 4 stelle gestito dalla famiglia Battistelli da 40 anni: "Abbiamo confermato le 43 persone che collaborano con noi, risorse che ci serviranno per poter accogliere gli ospiti". La famiglia e lo staff si preparano ad aprire le porte dell’albergo in aprile, con una sorta di rodaggio intensivo: due giornate dedicate, ieri e oggi, a un focus camp con i dipendenti. "L’obiettivo – spiega il titolare, Davide Battistelli – è quello di dare le linee guida del modello di lavoro dell’hotel, creare spirito di squadra, condividere mission e vision. Due giornate che sono uno degli step fondamentali del lungo lavoro realizzato con Immortal Brand di Andrea Conti, realtà focalizzata su brand positioning e cultura aziendale, che lavora da tempo con il nostro albergo". Come ci siete riusciti? "Nessuna formula magica – spiega Battistelli, che gestisce il San Marco con la moglie Yvonne e i figli Mark e Chiara – ma una ricetta innovativa. Non solo un corretto trattamento di lavoro - giusta paga, giusta retribuzione, giorno libero - ma anche mansionari chiari, valorizzazione delle soft skill ovvero le competenze trasversali, processi di delega, formazione e una cultura aziendale che dia uno scopo più alto al lavoro quotidiano. Creare un clima di lavoro sereno e collaborativo dove ogni persona è nella situazione migliore per compiere il proprio mestiere". Il lavoro di marketing, brand e di cultura aziendale di Immortal Brand è stato quello di aiutare la famiglia Battistelli a creare un modello di gestione che mette al centro le persone. "Il 50 per cento delle persone assunte quest’anno, erano già presenti nella stagione precedente – continua Battistelli –.Tanti i ragazzi con età media di 25 anni provenienti da Romagna e Marche, alcuni dalla Puglia. Lo chef Gianni Castellana ha confermato per il quinto anno consecutivo la presenza in hotel".