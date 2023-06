Il senatore M5s Croatti: "L’allevamento di polli va subito fermato"

Alla fine scende in campo anche il senatore. "Fermate subito quell’enorme allevamento industriale". Marco Croatti, senatore del Movimento 5 Stelle, mostra il suo deciso pollice contro il maxi allevamento di polli della Fileni previsto a Maiolo. "Si riveda questa decisione assurda", attacca il parlamentare riminese. Una scelta inaccettabile "a fronte della grave fragilità idrogeologica di quel territorio, che abbiamo visto anche in queste difficili settimane, si decide di aumentare il consumo di suolo di circa 2,5 ettari rispetto ai ‘resti’ del precedente vecchio allevamento abbandonato da anni, si autorizza la costruzione di 16 enormi capannoni industriali che avranno grande impatto ambientale sulla Valmarecchia". Per il senatore pentastellato siamo al paradosso: "Una scelta incoerente. Mentre la Regione e le amministrazioni locali parlano di valorizzazione dell’entroterra, di sinergia con la costa, di enogastronomia, di turismo slow e sostenibilità, nei fatti avvallano politicamente impianti industriali in zone dal grande valore paesaggistico e naturalistico e danno il via libera a centinaia di camion che riempiranno le strade dei piccoli comuni". Croatti non risparmia siluri al centrosinistra: "Cosa ne pensano i rappresentanti eletti del Pd, fin qui silenti?". L’intervento di Croatti è applaudito dal comitato ’Per la Valmarecchia’, che rilancia. "Il disegno’ che ha portato la Regione ad approvare il progetto Fileni a Maiolo è partito nel 2017, con la riperimetrazione di aree di massima pericolosità e la rimozione del vincolo idrogeologico, senza cui non sarebbe stato possibile realizzare parte dei nuovi capannoni. Una variante, non l’unica, voluta dalla proprietà che il Comune di Maiolo ha avallato presso le istituzioni preposte". m.c.