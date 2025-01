Il Sigep è già dolcissimo: "Sold-out venti hotel"

"Il bilancio è ancora provvisorio, ma possiamo già anticipare che il Capodanno è andato benissimo, con ottimo riempimento per la quarantina di alberghi aperti, e il centro cittadino gremito di ospiti e residenti". Gongola il presidente di Aia Federalberghi Emanuele Campana. Che annuncia già un nuovo tutto esaurito: "In vista del Sigep alla Fiera di Rimini sono già al completo i circa venti alberghi che saranno aperti dal 16 al 22-23 gennaio". "Il grosso dei turisti di Capodanno – aggiunge – ha scelto la formula della pensione completa con cenone – aggiunge –, ma nessuno si è fatto mancare un tour in centro per gli eventi. Attualmente le strutture ricettive aperte sono circa una quindicina, e in gran parte ospitano atleti e accompagnatori arrivati in città per la dodicesima edizione di Happyfania Volley". Il torneo di pallavolo giovanile organizzato da Kiklos in collaborazione con Dinamo Pallavolo è tornato con un record di partecipanti: Bellaria Igea Marina e Rimini sono state invase in questi giorni da 2.200 atleti e accompagnatori provenienti da tutta Italia.

Gli organizzatori segnalano un incremento del 20 per cento rispetto ai partecipanti del 2024: "E’ la conferma quanto le società di pallavolo italiane considerino Happyfania Volley come un punto di riferimento nel panorama dei tornei giovanili", dicono da Kiklos. Sono state una ventina le strutture alberghiere utilizzate a Bellaria Igea Marina e Rimini per ospitare giovani atleti, allenatori, dirigenti e famiglie al seguito. Venti i campi da gioco dislocati tra Bellaria Igea, Rimini, Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli. "Ancora un’edizione da record – commenta Rossano Armellini, socio fondatore di Kiklos – per Happyfania: iniziamo l’anno nuovo con energia, entusiasmo e una grande voglia di divertirci". Aggiunge Riccardo Pozzi, presidente Dinamo Pallavolo: "Happyfania Volley è un evento che celebra non solo la pallavolo, ma anche l’inclusione e l’amicizia: siamo orgogliosi di ospitare un evento che promuove lo sport come strumento di crescita".