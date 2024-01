Il Sigep mette in vetrina i ragazzi dell’alberghiero Savioli

Mesi d’intensa attività attendono l’Istituto alberghiero Savioli di Riccione che impegnerà anche una trentina di studenti negli stand del Sigep in programma alla Fiera di Rimini da oggi a mercoledì. È una delle esperienze dirette con gli enti del territorio, che coinvolgerà in particolare i più meritevoli alunni dell’indirizzo di Cucina, quelli che in qualche modo riusciranno a recuperare le lezioni perse nei quattro giorni durate i quali presteranno servizio negli stand. Sarà un’esperienza pratica sul campo che arricchirà il loro bagaglio culturale. Come conferma il preside Pasquale D’Andola, affiancato dalla docente Silvia Pratelli, che segue varie attività scolastiche, altri allievi dell’indirizzo Turistico si preparano a collaborare con il Fai, facendo i Ciceroni nelle giornate dedicate al Fondo per l’Ambiente italiano che vede anche Rimini e dintorni presente su questo versante. Nel frattempo fervono i preparativi per le due cene sul tema ‘La storia servita’ che il Savioli farà in collaborazione con il Comune per la rassegna ‘Archeologia del gusto’. La prima, quella di domani, riprendendo il tema dell’incontro pomeridiano, sarà sul Kazakistan, per cui la scuola preparerà tavoli e menù della cena in tema. Si proseguirà il 4 febbraio con un altro periodo storico con il relatore Andreas Putzer del Museo Archeologico dell’Alto Adige di Bolzano, che il giorno successivo incontrerà alcune classi di prima e seconda nell’auditorium Montalcini. Maniche rimboccate anche per l’Erasmus, un gruppo di ragazzi è appena partito per Granada con due docenti, un’altra trentina di compagni parteciperà a degli stage. Nei prossimi mesi sono in calendario anche diversi concorsi che porteranno gli studenti da un capo all’altro dello Stivale, l’attesa è tanta anche perché a ogni concorso il Savioli ha sempre portato a casa almeno una medaglia.

ni. co.