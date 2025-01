Il Sigep scalda i motori. Nuovo orario di apertura per evitare ingorghi

Corrado Peraboni, ad di Italian Exhibition Group, aveva anticipato l’intenzione un anno fa. "Il Sigep 2025 avrà nuovi orari". Promessa mantenuta: quest’anno i padiglioni della fiera apriranno alle 10 – e non più alle 9.30 – nelle cinque giornate del salone internazionale dedicato a gelateria, pasticceria, panificazione e caffè artigianali in programma dal 18 al 22 gennaio. Del cambiamento di orario, comunicato con largo anticipo da Ieg ad autorità e soggetti coinvolti, si dà conto anche sul sito ufficiale della rassegna: apertura dalle 10 alle 18, eccezion fatta per mercoledì 22 quando i padiglioni chiuderanno alle 17.

Si tratta di uno spostamento in avanti di appena mezz’ora rispetto agli anni scorsi, ma non è poco. Lo stesso Peraboni, un anno fa, aveva già spiegato i motivi della scelta: "Stiamo definendo, in accordo con l’amministrazione, lo spostamento dell’orario di apertura della manifestazione, eliminando così la totale sovrapposizione con gli orari di punta della città". L’obiettivo, dunque, è quello di snellire il traffico: posticipare l’apertura della fiera nei giorni del Sigep può contribuire a ridurre le code. Inevitabili se si considera la mole di persone che arriverà a Rimini a partire dalla prossima settimana. L’edizione 2025 della rassegna sarà da record, la prima con i due nuovi padiglioni temporanei inaugurati con Ecomondo.

Sigep ospiterà espositori da 33 Paesi, provenienti principalmente, oltre che dall’Italia, da Germania, Spagna, Cina, Francia, Turchia, Belgio, Polonia e Stati Uniti. A caratterizzare questa edizione sarà la presenza dell’Arabia Saudita come guest country. Con un mercato in rapida espansione e una crescente domanda di innovazione tecnologica, l’Arabia Saudita, sede prescelta per Expo 2030, sta emergendo come nuova frontiera per il settore hospitality e ristorazione e rappresenterà un’opportunità strategica per le aziende, aprendo nuove prospettive per il foodservice globale. Proprio in occasione di Sigep World è previsto l’arrivo a Rimini di una delegazione di top buyer sauditi, tra cui grandi nomi come Barn’s, catena di coffee shop che annovera oltre 800 punti vendita, Elite Hospitality/Al-Nahla Group, tra le principali aziende dell’hospitality, e Al Tazaj, catena di quick service restaurant con più di 120 locali.

g. c.