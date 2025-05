Il silenzio di Valeria. Convocata dalla polizia la Bartolucci non parla. Rischia di essere indagata

di Francesco ZuppiroliIl silenzio di Valeria fa rumore. La facoltà di non rispondere, di cui si è potuta avvalere in quanto moglie dell’indagato, ha infatti il suono del fracasso di una porta sbattuta in faccia alle domande degli inquirenti dalla Bartolucci, dopo che lunedì la donna è stata convocata una seconda volta in procura, da quando il marito è in carcere, per rendere sommarie informazioni al pm. Non c’è alcuna indagine per ora, almeno formalmente, nei confronti della moglie di Louis Dassilva – in carcere da luglio perché accusato di aver ucciso a coltellate Pierina Paganelli –, ma solo la volontà di chi indaga sull’omicidio di risentire la donna, quale persona informata dei fatti. Ma, come già accaduto a febbraio, anche questa volta appunto Valeria Bartolucci ha detto no. Non ha parlato. Si è avvalsa della facoltà di non rispondere e, assistita dal proprio avvocato Chiara Rinaldi, è tornata a casa in via del Ciclamino al termine di un blitz in procura durato tra le 15.30 e le 16 circa.

"La signora Bartolucci, in quanto moglie dell’indagato, gode del diritto di astenersi dal rendere dichiarazioni ulteriori rispetto a quelle già fornite in quattro diverse occasioni – chiarisce proprio l’avvocato Rinaldi –, rispondendo per ore agli inquirenti ed oltre all’aver fornito spontaneamente il proprio Dna, il proprio telefono e il pc, perché venissero fatte le copie forensi. Manifestando dunque una piena collaborazione con la procura. La scelta della signora Bartolucci di astenersi dal rendere ulteriori dichiarazioni – conclude poi l’avvocato di Valeria – è perfettamente comprensibile, tenuto conto che la stessa da quasi un anno vede suo marito detenuto, secondo lei, ingiustamente e tenuto conto che lo stesso sta ora affrontando un percorso di ricovero nella psichiatria dell’ospedale di Rimini".

Una convocazione, l’ultima di Valeria, che rispetto alla precedente avvenuta ’a sorpresa’ questa volta era stata programmata tra le parti e che, secondo quanto trapela, avrebbe dovuto basarsi ancora una volta sulla telefonata intercorsa tra la Bartolucci e una confidente a febbraio scorso, quando la moglie di Dassilva raccontò un proprio "viaggio mentale", così lo definì, rispetto a come potrebbe essere andata la sera dell’omicidio di Pierina e un eventuale depistaggio. Questo ed altri elementi non ancora resi noti negli atti dell’inchiesta sarebbero i piloni investigativi alla base di una sit che, però, di fatto non ha mai avuto luogo, mentre non è detto che nelle prossime settimane la posizione della stessa Valeria non possa anche mutare in ragione di una eventuale iscrizione al registro degli indagati, forse per false dichiarazioni rese al pm.

Nessun atto però è stato notificato ad oggi alla donna, mentre invece la procura corre spedita verso la chiusura ’dei giochi’: ossia verso la formulazione di un fine indagine che farebbe da preludio anche alla richiesta di rinvio a giudizio per Louis Dassilva. Per questa svolta potrebbero essere decisivi già i prossimi giorni, così come per le dimissioni del 35enne senegalese dal reparto di psichiatria dell’Infermi in cui si trova ricoverato dal 1 maggio. Dassilva, infatti, ha ripreso a nutrirsi ed entro il fine settimana dovrebbe tornare in carcere ai ’Casetti’ dove per ben due volte il gip prima e il Riesame dopo hanno ribadito di trattenerlo, esprimendosi contrariamente alle richieste di scarcerazione avanzate dai suoi avvocati Andrea Guidi e Riario Fabbri. Proprio Fabbri, ieri fuori dall’Infermi, ha confermato il miglioramento del proprio assistito, aggiungendo che "a mio personalissimo parere, ritengo che nel corso di questa inchiesta la posizione di qualcuno cambierà e potrebbero esserci nuovi indagati. A mio modo di vedere, lo dico da mesi, la ricostruzione della procura per cui una persona abbia compiuto da sola il delitto non è convincente".