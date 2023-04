Il simbolo della riminesità Anonimo finanzia il restauro del tempietto dei Paolotti

"Al tempietto dei Paolotti serve un restauro, perché quando fu costruito, per risparmiare venne utilizzata la pietra di San Marino, una pietra porosa che nel tempo perde le sue caratteristiche". Lo storico dell’arte Pier Giorgio Pasini ha commentato così la decisione della giunta di avviare il restauro del Tempietto di Sant’Antonio. In totale si parla di una spesa di 200mila euro che saranno finanziati mediante il contributo Art Bonus. Dietro al finanziamento, stando alle indiscrezioni trapelate, ci sarebbe un noto imprenditore della zona. L’intervento di riqualificazione dei Paolotti "è dovuto sia internamente che esternamente – si legge in una nota di Palazzo Garampi – a causa di infiltrazioni provenienti dal manto di copertura in rame e la presenza di umidità penetrata dalle fondazioni". Le intemperie hanno, insomma, interessato uno dei simboli della città che coinvolge emotivamente l’immaginario collettivo dei riminesi.

Basti pensare a Federico Fellini quando raccontava che "la chiesetta dei Paolotti aveva un piccolo tempio a forma di battistero, dove le ’baffone’ portavano gli animali per farli benedire dai frati". Ma su tutto si evince che il tempio dei Paolotti – come spiega la critica d’arte Annamaria Bernucci – "ha sempre avuto una destinazione popolare e perciò le porte restano sempre aperte. Perciò le intemperie hanno fatto la loro parte rendendo necessario un intervento di ripristino". Non è tuttavia la prima volta che si mette mano al battistero di piazza Tre Martiri. Da quando fu costruito in pieno Rinascimento, esattamente nel 1518, il primo intervento avvenne nel 1672 a seguito del terremoto. E altri lavori vennero eseguiti nel 1916, quando la terra riminese riprese a sussultare. Negli anni ’50 si pensò invece al restauro dei rivestimenti esterni. Ulteriori interventi strutturali furono intrapresi negli anni ’80 per consolidare la cupola e mettere in sicurezza gli elementi lapidei.

I lavori adesso si concentreranno nel restauro e nella revisione della copertura, dei paramenti esterni, degli infissi e delle inferriate. Ma si metterà mano anche alle superfici interne, per poi dedicarsi al consolidamento degli affreschi e della scultura lignea, concludendo con l’adeguamento degli impianti. Il progetto è inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche per il periodo 2023-2025. Mentre i sopralluoghi sono stati eseguiti dal Comune di Rimini in coordinazione con la Soprintendenza monumentale. La giunta ha precisato in una nota che "non tutte le indagini sono state completate ed è in corso di redazione il progetto di restauro dei tecnici con il supporto di restauratori esterni all’amministrazione comunale". Definite le pratiche il progetto definitivo verrà sottoposto all’autorizzazione della Soprintendenza.

Andrea G. Cammarata