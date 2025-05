Il sindacato apre le porte agli studenti

Con una decisione storica, la Csdl ha aperto le porte a tutti gli studenti. Nel direttivo è stato illustrato, discusso e approvato all’unanimità il regolamento che consente agli studenti in età lavorativa, ovvero dai 16 anni in su, l’iscrizione alla Confederazione del lavoro, come previsto all’articolo 3 dello Statuto confederale, appositamente modificato nel recente 21esimo Congresso. "In precedenza – spiegano dal sindacato – era possibile la loro iscrizione solo in qualità di disoccupati, il che escludeva tutti gli studenti non residenti. Inoltre, non erano presenti regole specifiche per la loro rappresentanza e partecipazione all’interno delle strutture organizzative e dirigenziali della Confederazione". Con un costo simbolico di 5 euro annui, possono iscriversi alla Csdl in qualità di studenti e studentesse: i sammarinesi o residenti nella Repubblica iscritti a una scuola secondaria superiore o a un corso universitario (a San Marino, in Italia o in altri paesi), i non residenti, regolarmente iscritti e frequentanti una scuola secondaria superiore o un corso presso l’Università di San Marino.