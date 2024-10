Il sindacato: "Occorre aumentare le pensioni, le persone non riescono a pagare le bollette"

"La pensione purtroppo non garantisce a tutti coloro che la percepiscono di vivere dignitosamente, a volte chi è solo non riesce a soddisfare nemmeno i bisogni più elementari come, ad esempio, pagare le bollette, l’affitto o i beni di prima necessità". A mettere sotto la lente le pensioni sul Titano è la Federazione pensionati dell’Unione lavoratori. "Chi lavora ai piani futuri del Paese non può non tener conto di una situazione via via più difficile per chi vive solo e ha figli, o si trova in una condizione di particolare fragilità perché è anziano. Sono tantissime ormai le persone che ogni giorno si rivolgono a noi in cerca di aiuto. Sono dati allarmanti di cui tener conto perché il rischio che già stiamo correndo è quello di veder dilagare la povertà tra i nostri anziani. Urge dunque aumentare le pensioni, specie quelle più basse, tenendo anche conto delle necessità di chi percepisce un solo stipendio". Il sindacato ha in mano i numeri. "Ricordiamo che nel periodo di massima inflazione, che si attestava a doppia cifra%,l’ordinanza del 2022 rivalutava le pensioni dell’1,9% e nel 2023 del 2.20%, portandola quest’anno con l’ordinanza numero 2 al 2,20%, quando l’inflazione reale ha colpito ben più duramente". L’auspicio, dice il segretario della Federazione pensionati Usl Luigi Maria Belisardi (foto) – è che si possa invertire la rotta di uno scenario certo non bello che l’ultima riforma pensionistica ha contribuito e contribuirà ad accentuare".