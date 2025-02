Il sindacato rafforza la collaborazione con i colleghi italiani, francesci e tedeschi

La relazione del segretario uscente Enzo Merlini, gli interventi di saluto e gli ospiti. E’ iniziato così il 21esimo congresso della Centrale sindacale del lavoro. Enzo Merlini ha dato il via ai lavori, seguito dalle parole del segretario di Stato per il Lavoro Alessandro Bevitori, del segretario confederale Cgil nazionale Luigi Giove, della segretaria generale Cdls Milena Frulli, della segretaria generale Usl Francesca Busignani, e del direttore dell’Ufficio Ilo Italia San Marino Gianni Rosas. I lavori sono proseguiti ieri con gli interventi di prestigiosi ospiti internazionali. In particolare la Dgb (Germania), la Cgt (Francia) e la Cgil Rimini, organizzazioni con cui la Csdl da molti anni ha "un attivo e proficuo rapporto di gemellaggio, suggellato anche da visite di delegazioni nei rispettivi paesi. Tra le azioni comuni, l’adesione alla rete internazionale dei sindacati antifascisti, particolarmente importante in questa fase storica in cui in Europa si assiste a una forte avanzata dei partiti di estrema destra – spiegano dal sindacato – I sindacati democratici vogliono costituire un argine verso un fenomeno estremamente preoccupante". Nel pomeriggio prosegue il dibattito dei delegati, iniziato nella seconda parte della mattinata. I molteplici interventi spaziano sui diversi temi del documento di base, dall’accordo di associazione alla UE all’equità fiscale, dalle politiche contrattuali alle politiche per l’inserimento dei disabili nel lavoro, dalla sanità alle misure di inclusione sociale e a sostegno dei pensionati.