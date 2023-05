Il sindaco a ’lezione’ dagli arabi La nuova sede del municipio: un grattacielo in stile Dubai

C’era una volta il ’modello Dubai’. La città degli Emirati arabi uniti fu presa tra gli esempi da seguire ai tempi in cui la giunta guidata da Alberto Ravaioli lanciò i project financing per la riqualificazione del lungomare di Rimini. Sappiamo bene com’è andata poi a finire: quei progetti faraonici finirono in un cassetto con l’avvento di Andrea Gnassi a Palazzo Garampi. Bocciati, perché avrebbero portato una nuova colata di cemento.

Il modello Dubai ora è tornato di moda a Rimini. Tant’è che il sindaco Jamil Sadegholvaad e i dirigenti Chiara Fravisini e Alberto Dellavalle, da alcuni giorni – rientreranno oggi – sono in missione nella città araba. L’obiettivo? ’Studiare’ soluzioni per realizzare la nuova sede unica del Comune e completare la riqualificazione del Parco del mare e, in particolare, dell’area del porto (il cosiddetto ’triangolone’). Per questo Sadelghovaad e i dirigenti hanno visitato alcuni siti che sono esempi di innovazione tecnologica, funzionali alla riqualificazione dell’area stazione e alla realizzazione della nuova sede unica del Comune, che sorgerà proprio lì vicino. L’obiettivo di Palazzo Garampi è attuare presto "un concorso di idee per la progettazione dell’intero comparto", che comprende anche la sede unica degli uffici comunali. Sede che dovrà sorgere "in un edificio moderno e a prevalente sviluppo verticale, un grattacielo, attorniato da un parcheggio multipiano e altri edifici per servizi vari".

La trasferta a Dubai è stata anche l’occasione per vagliare soluzioni per completare il Parco del mare e riqualificare il ’triangolone’, attraverso il confronto con studi di architettura, ingegneria e design. Sindaco e dirigenti comunali hanno incontrato anche i rappresentanti dello studio Cracknell, tra i più importanti al mondo per l’architettura e la rigenerazione urbana.

Manuel Spadazzi