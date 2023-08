Il sindaco anti-migranti "La Diocesi li accolga a sue spese"

"I profughi sono già scappati". A sostenerlo è il sindaco di Pennabilli, Mauro Giannini. Lo stesso che aveva firmato un’ordinanza per multare chi accoglieva i migranti senza avvisare l’amministrazione. Giannini assicura – l’ha scritto su Facebook – che molti dei migranti arrivati a Pennabilli, la metà, "sono già scappati da qui, nonostante siano mantenuti dagli italiani. Mangiare, bere, dormire: per loro tutto gratis. E allora facciamoci qualche domanda".

Come fa a dire che sono già andati via?

"Lo so. Così come ho avuto comunicazioni che ne sono arrivati altri. Vengono qui per scappare dalla guerra, poi scappano da Pennabilli dove non c’è la guerra. Allora perché fuggono? E dove vanno, a delinquere? Le mie sono domande ironiche, ognuno si darà la sua risposta".

Ce l’ha con il governo?

"Il governo non riesce più a gestire questa emergenza. Anche tanti sindaci del Pd, nel Nord Italia, stanno facendo il diavolo a quattro per non accogliere i migranti. Quindi sono fascisti anche loro adesso?".

Il vescovo della Diocesi di San Marino e del Montefeltro ha detto che i migranti vanno accolti e che il paese di Pennabilli non è razzista. Come replica?

"Il vescovo non ha detto niente contro l’amministrazione. Che a Pennabilli non siamo razzisti è vero. La Diocesi sta accogliendo i migranti, non a Pennabilli ma in altri territori. Se questa è loro linea mi va bene, facciano quello che vogliono però lo facciano a loro spese, a casa loro". Andrea G. Cammarata