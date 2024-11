Il sindaco blinda il futuro del Novelli: "A Rimini serve un secondo teatro"

Il Novelli non si tocca. "Diventerà il secondo teatro della città, dopo il Galli". A ‘blindare’ il futuro dell’edificio sono stati, ieri in consiglio, il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore alla cultura Michele Lari. Quello che bisognerà capire è se mettere mano al teatro attuale o se invece, visti gli elevati costi per la ristrutturazione, realizzarne uno nuovo. Delle sue sorti se ne è riparlato ieri in aula, discutendo l’ordine del giorno (dal titolo ’Salviamo il teatro Novelli’) presentato dai consiglieri Gloria Lisi e Stefano Brunori e firmato anche dagli esponenti di Fratelli d’Italia e Lega. La relazione sullo stato di fatto del Novelli, sorto nel 1925 sulle ceneri dell’Arena del Lido (gestita per alcuni anni dall’attore Ermete Novelli, a cui fu intitolato), non lascia spazio a dubbi. Gli interventi eseguiti nel corso degli anni sulla struttura, in particolare l’incapsulamento con cemento armato – a inizio anni ’70 – che ha dato al Novelli il volto attuale, rendono problematica e costosa la ristrutturazione. Chiuso dal 2018, il Novelli non è più sicuro. Stando agli accertamenti ftti in questi mesi "le modificazioni e le alterazioni sono state tali, e tante, da aver portato a numerosi problemi strutturali – spiegano gli assessori Lari e Mattia Morolli – Per mettere in sicurezza l’edificio e rifare gli impianti, secondo la perizia, servono più di 10 milioni". Una cifra esorbitante. È chiaro che Palazzo Garampi dovrà capire, in questi mesi, se vale la pena ristrutturare il teatro, oppure demolirlo e rifarlo ex novo. Ma non ci sono dubbi sul fatto che il teatro Novelli deve tornare in scena.

Anche se c’è chi in maggioranza ritiene – a questo punto – che sia meglio investire sulla riqualificazione dell’ex cinema Astoria. "Usciamo dal clima delle tifoserie, dal ragionamento Novelli o Astoria – dice Sadegholvaad – Il Novelli va considerato il secondo teatro, necessario, della città. Col Parco del mare già realizzato e la futura riqualificazione dell’area del ‘triangolone’ al porto, Marina centro vivrà 12 mesi l’anno con funzioni turistiche, commerciali, proposte culturali e legate al divertimento. E il Novelli da sempre è il teatro al mare". E quindi "deve continuare a esistere". Questo "non significa che i progetti di riqualificazione di altri spazi culturali saranno sacrificati". La rinascita del Novelli "comporterà un impegno economico notevole. Questa è una delle priorità a cui lavoreremo, sapendo bene che i tempi non saranno brevi. Lavoreremo per intercettare fondi sovracomunali, in primis statali, per avere al più presto il secondo teatro che serve, il Novelli". Che, spiega Lari, "dovrà avere tecnologie e impianti moderni, una sala di almeno 500 posti. Un Novelli che dia risposta alla crescente necessità di nuovi spazi per spettacoli, residenze teatrali, eventi. Il Galli non basta. Ma il Novelli potrebbe ospitare anche alcuni spettacoli di prosa che ora si fanno al Galli". Tutto questo "senza abbandonare l’Astoria – assicura il sindaco – È appena uscito il bando triennale, da qui al 2027, per l’organizzazione di eventi culturali e creativi proprio nell’ex cinema. Quello che serve per Rimini".