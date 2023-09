Il sindaco chiama Vannacci: "Sta dando lezioni agli italiani"

Il generale Roberto Vannacci a Pennabilli per presentare il suo libro Il mondo al contrario. Con il sindaco pennese Mauro Giannini (qui nella foto con Vannacci), che ringrazia apertamente il generale "per la lezione di vita che, in questi giorni, sta impartendo a tutti gli Italiani".

Quando verrà a Pennabilli?

"Questo ancora non lo sappiamo – dice Giannini – Quello che è certo è che verrà per presentare il suo libro, non c’è nulla di politico. E io ci sarò".

Che tipo di accoglienza pensa di riservargli?

"Lo accolgo come un amico. Ha scritto delle cose che condivido, e darò spazio al suo pensiero".

Lei, quand’era militare, è andato in missione con il generale Vannacci: quali sono i ricordi che ha di lui?

"C’è un sentimento di cameratismo e di amicizia che resisterà finché lui vive. Abbiamo vissuto tante cose insieme, mi resteranno dentro per sempre. Non voglio però parlare del contesto militare".

Si dice che stia pensando a un progetto politico proprio insieme a Vannacci?

"Assolutamente no, non intendo dare vita a un movimento politico. Non l’ho chiesto a lui, né lui me l’ha proposto. Personalmente non mi interessa niente". Secondo indiscrezioni lei però sta pensando di candidarsi alle prossime elezioni europee. Con chi?

"Non so chi abbia messo in giro queste voci, ma assolutamente no, non mi voglio candidare. Anche perché non ho nessuno che mi rappresenta. Non sono un politico, sono troppo diretto. Faccio il sindaco di Pennabilli e basta. Ecco, questo è il mio pensiero è alla luce del sole".

Andrea G. Cammarata