Il sindaco di Coriano sotto esame per trovare il ‘killer silenzioso’

Alla Casa della salute di Coriano è partita la caccia al ‘silent killer’. L’attività di screening con elettrocardiogramma è partita ieri con un cittadino d’eccezione, il sindaco Gianluca Ugolini, che ha accettato di sottoporsi all’indagine diagnostica, svolta dalla dottoressa Chiara Crescentini. Si tratta di un progetto nato per volontà della medicina di gruppo di Coriano in seguito alla donazione di un elettrocardiografo da parte del Rotary Club Riccione. Uno screening su popolazione per età non a rischio. "Lo avevo promesso durante la serata conviviale e di beneficenza ai medici della Casa della Salute di Coriano e ho voluto così sottopormi ad un esame estremamente utile per diagnosticare lo stato di salute del cuore - commenta Ugolini -. Oggi i servizi erogati alla Casa della Salute hanno uno strumento in più per dare risposte concrete sul territorio". Il progetto è centrato sulla valutazione della prevalenza della fibrillazione atriale silente.