Il sindaco di Maiolo: "Noi trasparenti e corretti negli atti"

"Ma quale ostruzionismo, quali documenti negati. Il Comune di Maiolo si è comportato in modo trasparente sull’allevamento di polli, il difensore civico regionale l’ha riconosciuto". Così Marcello Fattori, il sindaco di Maiolo, torna sull’ultima polemica lanciata dal comitato ’Per la Valmarecchia, che l’ha accusato di non essere stato esaustivo, sostenendo che anche il difensore civico (a cui il comitato si è appellato) imponeva una maggiore trasparenza. "Abbiamo consegnato la documentazione a Claudio Tonelli, che ne aveva fatto richiesta il 23 febbraio qualificandosi come incaricato dal comitato, tra il 21 e il 27 marzo". Poi "è arrivata un’altra richiesta di accesso agli atti, il 21 marzo, da Nunzio Castellani (il presidente del comitato): l’abbiamo considerata un doppione". Non solo: "Anche il difensore civico – conclude Fattori – ha preso atto della reale dinamica dei fatti, riconoscendo la correttezza dell’operato dell’ente". Quindi "il comitato sia più preciso e corretto".