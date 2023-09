Il sindaco di Novalfeltria replica al Pd : "La riorganizzazione dell’ospedale così non va"

"Avevo già detto mesi fa che ero contrario a questa riorganizzazione durante il consiglio comunale di Novafeltria. E la stessa contrarierà l’avevo espressa nella conferenza territoriale, approvata a larga maggioranza da tutti i sindaci Pd". Il sindaco Stefano Zanchini, chiamato in causa dal centrosinistra sul tema ospedale, attacca: "Capisco di essere una vera ossessione per il Pd di Novafeltria che dopo non aver mosso un dito contro l’allevamento di polli di Maiolo, si inserisce oggi sull riforma emergenza-urgenza, votata dalla giunta regionale". A due giorni dall’assemblea con il direttore generale Ausl "finalmente il Pd si è svegliato _ continua Zanchini _ ha detto che ha strappato all’assessore Donini la promessa di un progetto speciale per l’ospedale di Novafeltria. Ma le promesse non bastano. Chiederò che l’assessore formalizzi quanto assicurato. In questo periodo ho condiviso con la minoranza e il comitato a difesa dell’ospedale il mio dissenso alla riorganizzazione. Domani alle 18 al teatro Sociale e in diretta streaming, saremo in tanti a far sentire l’importanza del nostro presidio ospedaliero".

r.c.