Il sindaco e il futuro del turismo: "Il Palas 2 va fatto dove serve. Giusti gli indennizzi ai bagnini"

"Il Palas 2 dovrà essere baricentrico. Stiamo lavorando da tempo con Ieg per trovare una location che abbia le caratteristiche logistiche ideali per le esigenze della città". L’ha ribadito l’altra sera Jamil Sadegholvaad a Icaro tv. Tanti i temi toccati nell’intervista: il sindaco ha spaziato dalla ’rottamazione’ dei vecchi hotel alla riqualificazione delle colonie, dall’aeroporto allo stadio, dai nodi della viabilità (in primis nuova Statale 16 e Marecchiese) all’università.

Sul nuovo Palacongressi, dopo che lo stesso sindaco aveva annunciato il progetto avviato con Ieg, si è scatenato un vero e proprio derby in città. C’è chi lo vorrebbe all’ex colonia Novarese e chi in altre zone. "L’idea che abbiamo con Ieg è di realizzare un secondo Palas più piccolo, viste le tante richieste di congressi. è un bel problema: l’attuale Palas, che qualcuno diceva essere sovradimensionato, è tutto esaurito fino a fine 2026". Ma il sindaco non si sbilancia sulle possibili location. L’idea è quello di farlo in zona mare. Ma non alla Novarese. Perché, come ha aggiunto parlando proprio delle ex colonie, "i conti, con i vincoli attuali che insistono su questi edifici, non tornano". Sulla Bolognese, acquistata all’asta nel 2022 dagli imprenditori Linda Gemmani e Orfeo Bianchi, "i privati stanno lavorando al progetto". Sulla Novarese (di proprietà pubblica) "chiunque sia interesssato a investire vorrebbe avere anche Riminiterme. Per questo stiamo lavorando per avere il talassoterapico dal Demanio". Tutto fermo ancora per la Murri.

Per quanto riguarda i vecchi hotel "stiamo mettendo mano agli strumenti urbanistici per dare la possibilità ai privati di intervenire, mantenendo il vincolo turistico". Sugli indennizzi ai bagnini, il sindaco è in sintonia col presidente della Regione Michele de Pascale: "È giusto un riconoscimento ai balneari che dovessero perdere la concessione, per tutto quello che hanno fatto e investito negli anni". Capitolo aeroporto: "Mi aspetto una svolta nel 2026. La proposta di de Pascale di togliere l’addizionale comunale sui piccoli aeroporti potrebbe essere d’aiuto". Il sindaco non ’dribba’ la questione dello stadio: "Attendiamo il progetto dei privati. Entro fine anno dopo aver valutato il progetto e il piano finanziario valuteremo come procedere". Altrimenti "procederemo col piano B: la riqualificazione a carico del Comune, per stralci, partendo dallo spostamento della pista d’atletica". Sui cantieri per Statale 16 e Marecchiese "attendiamo Anas. È ora di passare dalle parole ai fatti". L’università deve crescere e "il nuovo studentato all’ex Corderia a Viserba e quello previsto all’ex Questura" sono "una prima risposta". Inoltre "ci sono albergatori interessati a riconvertire gli hotel in alloggi per gli studenti".

Manuel Spadazzi