Il sindaco ‘esporta’ Santarcangelo a Seul

La piada? Piace anche a Seul e dintorni. Chiedere, per credere, a Filippo Sacchetti e Angela Garattoni. Sindaco e assessore in questi giorni sono stati in missione in Corea del Sud (Sacchetti tornerà in Italia oggi), per partecipare all’assemblea internazionale di Cittaslow, la rete delle città del ‘buon vivere’, che puntano su sostenibilità, qualità della vita e attenzione all’ambiente. Santarcangelo è dal 2010 nel circuito di Cittaslow. Un circuito che conta una novantina di città in Italia e oltre 300 in tutto il mondo. Nel 2018 l’allora sindaca Alice Parma era stata in Cina per promuovere Santarcangelo all’assemblea internazionale di Cittaslow. Stavolta il passaggio in Oriente è toccato a Sacchetti e Garattoni. Tappe a Seul, la capitale della Corea del sud, e in altre città tra cui Wando, che ha ospitato l’evento 2025 di Cittaslow. Santarcangelo ha fatto arrivare alcuni prodotti tipici in Corea del sud per l’occasione, e a Wando il sindaco ha raccontato alla platea i progetti e le eccellenze di Santarcangelo per renderla sempre più una città slow: dalla rete delle piste ciclabili e il progetto per una città dove tutti i servizi siano raggiungibili in 15 minuti, alla cultura e all’enogastronomia, con la cipolla dell’acqua (diventata presidio Slow food), la piada e le altre specialità.

La missione in Corea del sud ha permesso agli amministratori di Santarcangelo di stringere rapporti e mettere le basi per futuri progetti insieme ai sindaci di Germania, Belgio, Francia, Spagna, Polonia, Turchia ma anche Taiwan e della stessa nazione coreana. "La cosa che mi sorprende di più di questo viaggio che da Seul mi ha portato poi a Wando, Damyan e Yesan è che si incontrano valori e culture diverse, ma allo stesso tempo problemi simili e soluzioni che alla fine si riconducono sempre a punti comuni: le Cittaslow sono città di pace, che perseguono il buon vivere, in armonia con la tradizione e la cultura profonda che è sempre una bussola forte verso il futuro". Sacchetti ha avuto la possibilità in Corea di fare tour e incontri istituzionali insieme a Pier Giorgio Oliveti, segretario generale di Cittaslow. Una missione che "è servita a promuovere Santarcangelo nel mondo e a portare avanti l’azione di valorizzazione della nostra città come destinazione turistica".