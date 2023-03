Il sindaco Giorgetti: "Niente riduzioni degli spazi in biblioteca"

"Il progetto per ora prevede solo il trasferimento del Museo delle radio d’epoca, non verranno modificati i servizi della biblioteca Panzini". Un post su Facebook del sindaco Filippo Giorgetti dopo la notizia sulla raccolta di 537 firme per bloccare il trasferimento del Museo Noi (e di quello delle radio). Al netto delle accuse reciproche tra amministrazione (e alcuni dei suoi ’pretoriani’, peraltro stoppati dallo stesso sindaco) e firmatari, Giorgetti mette in fila quelli che definisce "punti di forza del progetto". Ovvero, "spazi decorosi per un patrimonio culturale di prestigio come 140 radio d’epoca. Siamo certi che chi ha firmato in buona fede, le radio non le abbia mai visitate o se lo avesse fatto riconoscerebbe che meritano più rilevanza. Uno spazio museale nel cuore della città porta più visitabilità e fruibilità a tutto il centro ed è motivo di visita e frequentazione oltre che di crescita culturale per le scuole, per i nostri giovani e per tutti. Il Museo delle radio sarà aperto anche la sera in estate". Ovvero, più visibilità e visitatori. La controreplica dei firmatari: "Grazie al post del sindaco abbiamo raccolto altre firme".