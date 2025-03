Il sindaco Piccioni accoglie i nuovi nati

In occasione della giornata nazionale della gentilezza dei nuovi nati, Misano ha accolto le famiglie dei bambini nati nel 2024 per un momento celebrativo al centro sociale del Bianco. Accolti dal sindaco Fabrizio Piccioni, dalla vicesindaca Maria Elena Malpassi e dall’assessore all’ambiente Nicola Schivardi, le famiglie hanno ricevuto in dono la chiave della gentilezza e il diploma, consegnati dal Centro per le famiglie, un omaggio offerto da Ca’ Santino e una pianta di bonsai omaggiata da Geat, rappresentata dal presidente Fabio Galli. Nel 2024 sono stati 85 i nuovi nati nel Comune di Misano Adriatico.