Il sindaco pulisce le strade: "Nei giorni festivi ci penso io"

A Macerata Feltria (Pesaro e Urbino) il sindaco Massimiliano Gorgolini, 51 anni, ogni giorno festivo si mette personalmente alla guida della spazzatrice per pulire le vie del paese. Un gesto che sorprende i cittadini, come racconta Fabio Forlani, presidente dell’Olimpia, che lo considera un esempio di dedizione. Gorgolini spiega che, nei piccoli centri, risorse e personale sono limitati, mentre le incombenze amministrative aumentano. Per questo, oltre a seguire progetti, bandi e la valorizzazione di musei, teatro, borgo antico e iniziative culturali ed ecologiche come la comunità energetica, dedica il proprio tempo libero al lavoro manuale. Lo fa per senso di responsabilità, pur sottraendo ore alla famiglia che lo sostiene con orgoglio. Anche la giunta e i consiglieri collaborano in prima persona, contribuendo al rinnovamento della comunità.