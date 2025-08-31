Ecco l'Europa League

Gianmarco Marchini
Ecco l'Europa League
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Premio dipendentiBologna-ComoSpiaggia vietata bimbiAccoltella famigliaRistorante riapertoEventi e sagre
Acquista il giornale
CronacaIl sindaco pulisce le strade: "Nei giorni festivi ci penso io"
31 ago 2025
ANNA MARIA NIVES CONCOLINO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. Il sindaco pulisce le strade: "Nei giorni festivi ci penso io"

Il sindaco pulisce le strade: "Nei giorni festivi ci penso io"

A Macerata Feltria (Pesaro e Urbino) il sindaco Massimiliano Gorgolini, 51 anni, ogni giorno festivo si mette personalmente alla guida...

Massimiliano Gorgolini, 51 anni, al lavoro con la macchina a spazzola

Massimiliano Gorgolini, 51 anni, al lavoro con la macchina a spazzola

A Macerata Feltria (Pesaro e Urbino) il sindaco Massimiliano Gorgolini, 51 anni, ogni giorno festivo si mette personalmente alla guida della spazzatrice per pulire le vie del paese. Un gesto che sorprende i cittadini, come racconta Fabio Forlani, presidente dell’Olimpia, che lo considera un esempio di dedizione. Gorgolini spiega che, nei piccoli centri, risorse e personale sono limitati, mentre le incombenze amministrative aumentano. Per questo, oltre a seguire progetti, bandi e la valorizzazione di musei, teatro, borgo antico e iniziative culturali ed ecologiche come la comunità energetica, dedica il proprio tempo libero al lavoro manuale. Lo fa per senso di responsabilità, pur sottraendo ore alla famiglia che lo sostiene con orgoglio. Anche la giunta e i consiglieri collaborano in prima persona, contribuendo al rinnovamento della comunità.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata