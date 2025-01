Il sindaco: "Santarcangelo città di cinema . Ospiteremo qui le produzioni di film e fiction"

Poteva mancare la presentazione del nuovo film nella sua Santarcangelo? No. E infatti stasera Fabio De Luigi sarà al Supercinema per presentare 10 giorni con i suoi, la commedia (per la regia di Alessandro Genovesi) di cui è protagonista insieme a Valentina Lodovini. Per chi non ha già i biglietti, inutile presentarsi oggi alle 19: la serata è già soldout.

L’appuntamento con De Luigi – che nel 2018 ha ricevuto l’Arcangelo d’oro, massima onorificenza cittadina – per il sindaco Filippo Sacchetti segna anche l’inizio di un percorso che "vuole fare di Santarcangelo, sempre di più, una città di cinema. Abbiamo sottoscritto l’accordo di collaborazione con la Regione per la promozione e lo sviluppo delle produzioni cinematografiche su input della Film Commission dell’Emilia Romagna". Che significa candidare Santarcangelo a diventare "una location per nuove produzioni televisive e cinematografiche".

La vocazione di Santarcangelo per il cinema "è di lunga data", grazie a Tonino Guerra, Flavio Nicolini, Rina Macrelli. Rafforzata dai due festival che la città ospita da anni, il Not film fest e I luoghi dell’anima. "E nei mesi scorsi – ricorda il sindaco – qui a Santarcangelo sono state girate scene del film del regista Giuseppe Piccioni su Giovanni Pascoli".

Santarcangelo "è città di cinema, grazie ad Andrea Guerra (il figlio di Tonino, grande compositore di colonne sonore), all’accademia ’La valigia dell’attore’ di Samuele Sbrighi in collaborazione con il regista Maurizio Zaccaro. E naturalmente grazie a Fabio De Luigi". Il sindaco si augura che "Santarcangelo possa essere anche il set di uno dei prossimi film di Fabio". Che, intanto, "ringraziamo per questo nuovo regalo alla città, dove ha scelto di presentare il suo ultimo film".