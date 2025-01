Il sindaco: “Sbagliato vietare ai tifosi di Rimini il derby con Forlì”

Rimini, 16 gennaio 2025 – Vietare la trasferta ai tifosi di Rimini nel derby con Forlì “è inaccettabile”. Anche il sindaco Jamil Sadegholvaad prende posizione, dopo che la Prefettura ha vietato la trasferta a Forlì ai tifosi di Rbr. Un match sentitissimo per gli appassionati biancorossi di basket, perché il derby è sempre il derby e Rimini sta comandando la classifica. “Non mi interessa alimentare polemiche politiche, ma quello che sta accadendo nel mondo dello sport italiano, in particolare negli ultimi tempi e dalle nostre parti, merita una riflessione con un'appendice preoccupata – è la premessa di Sadegholvaad – La decisione della Prefettura di Forlì di vietare la trasferta ai tifosi di Rbr per lo storico derby della Romagna dei canestri è solo l'ultimo episodio di una serie che comincia a essere non sporadica. Ricordiamo Pesaro e ricordiamo, passando ad altro sport, il divieto di trasferta a Olbia e Gubbio, disposto nei confronti dei tifosi della Rimini calcio”.

“Comprendendo le ragioni di tutti – continua il sindaco – Ma il futuro dello sport, e dico di una società intera, non può essere ascritto alla logica del coprifuoco, del tutti a casa. Sono ancora vive nella mia memoria le trasferte alle quali io stesso partecipai verso Vigevano, Cesena, Forlì, Pesaro, Bologna. Fanno anch'essi parte del mito di Rimini: un mito non solo sportivo ma identitario. Carovane colorate, festose, di ragazzi insieme agli adulti, di ragazze con la sciarpa biancorossa in curva a festeggiare un canestro o un gol. Mi chiedo: se si riusciva a gestire allora tutto questo come non può essere gestito oggi, considerati anche i progressi tecnologici, logistici, di controllo? E' accettabile che isolati episodi, inaccettabili e censurabili sotto ogni punto di vista, penalizzino ormai in maniera sistematica centinaia, migliaia di veri appassionati di ogni età? Se si vuole andare verso palazzetti e stadi vuoti, verso una fruizione dello sport a esclusiva trazione televisiva lo si dica esplicitamente. Ma a quel punto non appassirebbe solo una passione sportiva. Tramonterebbe l'idea stessa di stare insieme, di avere relazioni vere con gli altri. E questo non posso accettarlo”. Per questo, conclude il sindaco, “spero si possa ripensare al divieto per il derby di Forlì”.