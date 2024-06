Il sindaco sfida Roma. Campagna porta a porta e petizione online : "Rimini merita di più"

Patto per la sicurezza: l’appello del sindaco di Rimini e presidente della Provincia da ieri è su Change.org/p/rim, il sito di petizioni online. Non solo. Jamil Sadegholvaad si prepara a una sorta di campagna porta a porta, o meglio bar per bar, per raccogliere sul territorio le firme dei cittadini che sostengano la sua battaglia "per il potenziamento permanente delle forze dell’ordine che Rimini merita". Dopo aver incassato, nei giorni scorsi, la sottoscrizione della lettera per "l’incremento degli organici" inviata alla premier Meloni e al ministro dell’Interno Piantedosi, da parte di tutti i 27 sindaci - di ogni appartenenza politica - del Riminese, Sadegholvaad va avanti.

"Nella provincia di Rimini – il testo del documento pubblicato su Change.org – gli organici di Polizia sono da sempre dimensionati sui residenti ufficiali, circa 350mila abitanti. Ma ogni anno il territorio riminese ospita 16 milioni di pernottamenti turistici e quasi 20 milioni di escursionisti che rendono il mantenimento della sicurezza particolarmente complesso e impegnativo per le forze dell’ordine, encomiabili per l’impegno costantemente profuso, nonostante il dimensionamento numerico limitato. Peraltro, grazie agli investimenti nei settori fieristico e congressuale, queste consistenti presenze turistiche sono, ormai da anni, diluite lungo tutti e 12 i mesi dell’anno, e non concentrate nei soli mesi estivi". "Per questo si chiede al presidente Meloni e al ministro Piantedosi di poter provvedere al rafforzamento permanente degli organici di Polizia sul territorio riminese. Territorio che genera lavoro, economia, ricchezza e immagine a beneficio di tutto il Paese".

Sadegholvaad ha diffuso ieri anche un video appello, sulla sua pagina Facebook: "Siamo voluti uscire dal solito ambito istituzionale. Qui sotto trovate il link per firmare la petizione, che vuole essere popolare e bipartisan, senza alcuna strumentalizzazione politica. Proprio pochi giorni fa abbiamo raccolto le firme di tutti i 27 sindaci della provincia... Questo appello vuole essere un supporto al lavoro prezioso di uomini e donne delle forze dell’ordine... Nei prossimi giorni coinvolgerò anche le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria, i comitati d’area, i comitati turistici. Tutti uniti per centrare un obiettivo: quello di avere sempre più sicurezza in provincia di Rimini, perché la sicurezza è un diritto di tutti".

Nella lettera controfirmata dai sindaci erano specificate alcune richieste: "Il governo finalmente intervenga per un adeguamento degli organici permanenti delle forze dell’ordine, oggi numericamente insufficienti e che i rinforzi estivi per polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e polizia ferroviaria arrivino sul territorio in tempi rapidissimi, prima dell’inizio della stagione. Sono richieste che accantonano schieramenti politici e differenze, ma fanno leva solo sul pragmatismo e buon senso". Sadegholvaad annunciava anche "un’iniziativa di carattere popolare, come può essere una petizione, per far sì che il messaggio non cada nel vuoto. Una iniziativa che non nasconde alcun intento politico e che proprio per questo vorrei fosse condivisa e sostenuta in maniera bipartisan, senza strumentalizzazioni. L’obiettivo è comune ed è di tutti: vedere riconosciute le esigenze di sicurezza dei cittadini e di un intero territorio".

Mario Gradara