Il sindaco si tiene (per ora) le deleghe dell’"amica Roberta"

"Si apre una sfida - dice il sindaco Jamil Sadegholvaad - quella di virare sempre più lo sviluppo del sistema turistico regionale verso l’infrastrutturazione strategica e la sostenibilità, cercando di incidere su quelle partite (ex colonie, rigenerazione urbana, ambiente, connessioni tra costa ed entroterra, internazionalizzazione) che sono fondamentali per una regione come la nostra che ha l’ambizione di essere punto di riferimento dell’ospitalità mondiale". La nomina ad assessore regionale di Roberta Frisoni rappresenta questa sfida, "una straordinaria collega e una vera amica che va ad assumere un ruolo importante anche per tutto il nostro territorio". Il sindaco vede nelle scelte del presidente l’impronta di un amministratore, "che ha formato una squadra secondo i principi della competenza e dell’innovazione. Gli stessi che sono i capisaldi del suo programma di mandato. Ne aggiungo un terzo: il coraggio. Michele de Pascale ha fatto scelte forti, dentro a quella logica di ‘visione concreta e senza paura’ che lo ha portato ad alcune valutazioni che rappresentano novità, amministrative e politiche".

Scelte coraggiose e lungimiranti anche sul turismo, ribatte Sadegholvaad, "fuori dagli schemi consueti ma dentro a un ragionamento ampio e condivisibile. E Roberta, che ha affrontato non solo nel ruolo di assessora ma anche in altre vesti compiti molto difficili tecnicamente, ha tutte le capacità per mettere a terra quanto atteso da Michele de Pascale e dai cittadini e dalle imprese". In giunta a Rimini si apre un ‘buco’. "Mi prendo tutto il tempo necessario per la migliore valutazione circa la copertura del ruolo e delle deleghe che aveva Roberta Frisoni. Non escludo, anche in prospettiva, di mantenere qualche delega in capo a me".