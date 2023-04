Il sindaco: stop alla guerra con Forlì "I due aeroporti possono convivere"

La Romagna sia unita, non solo a parole. Sui grandi progetti, sulle infrastrutture e - naturalmente - sulle strategie di sviluppo e crescita, le decisioni vanno prese e gestite "insieme", uscendo dalla logica dei campanili. A ribadirlo è il sindaco Jamil Sadegholvaad, reduce dall’ultimo incontro (avvenuto l’altro ieri a Ravenna) di ’Romagna next’, che ha riunito allo stesso tavoli i sindaci, la Regione, l’università, le Camere di commercio, l’Ausl e le altre società e agenzie di gestione dei servizi ai cittadini.

"Romagna next – ricorda prima di tutto Sadegholvaad – è un traguardo e un percorso", che mette insieme "i quattro territori della Romagna, in tutte le loro componenti, istituzionali, pubbliche e private, per coprogettare uno sviluppo che oggi sarebbe ridicolo pensare di limitare ai rispettivi confini provinciali". Un piano strategico comune, "il cui fine è migliorare la qualità di vita della Romagna – continua il sindaco – focalizzando idee, interventi e partecipazione su precise direttrici: acqua, energia, mobilità, sanità e servizi sociali, sicurezza, cultura, rigenerazione territoriale, turismo, agricoltura e industria e in più in generale il mondo del lavoro e delle imprese". Sadegholvaad cita "l’intuizione dell’Ausl unica della Romagna" come progetto da prendere ad esempio anche negli altri campi. Perché "oggi in Romagna, senza quell’intuizione, la situazione sarebbe ben peggiore dal punto di vista del servizio sanitario".

Per Sadegholvaad "è necessario andare avanti nella stessa maniera, verso lo sviluppo concertato, anche su altri temi". Tra questi il sindaco di Rimini cita "il porto di Ravenna, le fiere, gli aeroporti. È arrivato il momento di sotterrare l’ascia di guerra". E sulla guerra dei cieli tra il ’Fellini’ di Rimini e il ’Ridolfi’ di Forlì, che continuano a farsi sgambetti, Sadeghovaad è esplicito: "In Romagna oggi i due aeroporti possono coesistere, ma avendo ben chiaro cosa debbano o non debbano fare per non pestarsi i piedi". Lo stesso "vale sul tema della transizione energetica: vedo le due società private che hanno presentato progetti degli impianti eolici in Adriatico che stanno litigando tra loro. Non è questo terreno né tempo di polemiche. Il nostro ruolo è quello di trovare soluzioni e collaborazioni, non di alimentare scontri nel nome o per conto di interessi particolari". In questo senso, "’Romagna next’ è nata proprio per servire l’interesse della Romagna, non la cassa di questo o quel partito... Una Romagna più forte fa diventare più forte tutta l’Emilia Romagna".