Il sindaco: "Via il progetto per contenere il Ventena"

Il sindaco di San Giovanni Daniele Morelli fa chiarezza sul progetto di contenimento del corso fluviale del Ventena in caso di piena ancora al palo da alcuni mesi: "Abbiamo ricevuto rassicurazioni da parte dell’agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile _ dice il primo cittadino marignanese _ Il progetto va avanti, il suo costo si aggira ora sui 7 milioni di euro ma siamo fiduciosi. In particolare credo che si possa azzardare un inizio lavori per gennaio 2024. Il nostro auspicio è che ciò avvenga, dunque, almeno nei primi mesi dell’anno prossimo, non si può più aspettare". Il corso del fiume attraversa il centro abitato di San Giovanni ed il progetto prevede la realizzazione di ampie casse di espansione a monte del paese, in zona ex-fornace, in grado di rallentare la portata del fiume e di alleggerire un’eventuale piena, anche con conseguenze dunque importanti più a valle che coinvolgerebbero inevitabilmente il portocanale con foce a Cattolica in zona Acquario. I cittadini attendono con ansia che tale iter giunga ai lavori tanto attesi e magari in anticipo sulla stagione invernale delle piogge per evitare disagi e timori come nel caso dell’ultima alluvione di maggio.

lu.pi.