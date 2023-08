Il sindaco visita la ragazza: "È sotto shock"

"La vita comincia, non finisce, a vent’anni...". Così il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, che torna sulla violenza sessuale subita dalla 21enne ucraina sulla spiaggia di Rivazzurra nella notte tra il 5 e il 6 agosto scorso. Il racconto della ragazza aveva trovato conferme negli esami a cui la stessa 21enne aveva deciso di sottoporsi per verificare le violenze che aveva subito. È stata stuprata e pestata selvaggiamente. Il referto riportava 40 giorni di prognosi con lesioni alla testa, clavicola fratturata e i lividi che la giovane aveva in varie parti del corpo, incluse nelle parti intime. Il sindaco aveva deciso da subito di incontrare la ragazza ricoverata in ospedale, e ieri ha voluto tornare a quei momenti. "Sono passati già diversi giorni da quando sono andato a trovare in ospedale la ragazza poco più che ventenne, aggredita con violenza un paio di settimane fa. È stato un momento forte che ho ancora impresso nella mente e che spesso mi ritorna nei pensieri. Una ragazza che ha già alle spalle, nonostante l’età, una vita molto, davvero tanto difficile. Troppo per chi ha solo 20 anni. Ripenso ai suoi occhi e il mio augurio, anche da padre, è che riesca a riprendersi la sua vita". Ancora non è stato individuato l’uomo che l’ha massacrata di botte e violentata.