Il sito per denunciare chi diffama: "Riceviamo 5 chiamate al giorno"

"Riceviamo cinque segnalazioni al giorno da parte di ristoratori che si vedono colpiti da recensioni diffamatorie". Giuliano Lanzetti, titolare del Bounty, da tempo conduce una battaglia serrata contro le recensioni che finiscono per distruggere la credibilità dei locali. "Da un paio di settimane abbiamo inaugurato il portale doctortrip.it. Qui i titolari delle attività possono rivolgersi a uno studio di avvocati per avere una consulenza sui casi che gli accadono, così da capire se ci sono gli estremi per avanzare un’azione per diffamazione. Stiamo ricevendo in media cinque segnalazioni al giorno". Le recensioni possono essere gioia e delizia per chi è titolare di una attività. Ma in certe situazioni di vero nelle opinioni dei presunti clienti c’è ben poco. E quando capita di finire in uno shitstorm allora sono guai. In questi casi si crea un effetto ripetitivo con i primi che attaccano un locale e a seguire ne arrivano altri. Una tempesta di fuoco che fa crollare la credibilità di un locale o di un brand. "Stiamo lavorando a una proposta di legge che faccia leva su alcun punti chiave, per evitare d lasciare il singolo operatorie in balia di tutto questo. Nel caso si shitstorm il portale in questione deve sospendere in maniera preventiva il profilo, appena ve ne sia il sentore, per evitare il danno. Inoltre, sempre i portali devono cancellare recensioni se non sono collegabili a persone reali. Bisogna anche collegare le recensioni rilasciate dalle persone a dati di fatto, ad esempio postando lo scontrino, per evitare quelle false, scritte solo per danneggiare il locale. Gli stessi portali in maniera preventiva dovrebbero filtrare le recensioni, andando a eliminare quelle diffamatorie. Questi sono alcuni dei punti che devono fare parte di una proposta di legge". ‘Stop ai leoni da tastiera’ è la prima frase che si legge quando si apre il sito doctortrip.it. "Chi produce questi contenuti contro i locali sappia che non basta un nickname per farla franca. Anche i profili falsi vengono scovati. Poi si pagano decine di migliaia di euro". Il nuovo pericolo sono le trasmissioni televisive. "Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni. Possono sembrare un’opportunità, ma bisogna fare molta attenzione".

Andrea Oliva