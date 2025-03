Il sogno a stelle e strisce. Le sfide per le imprese. Esperti a confronto al Galli

Il titolo del convegno dice tutto: ‘Emilia-Romagna: investimenti transatlantici e nuove opportunità di business’. "I recenti annunci sui dazi del presidente Donald Trump non stanno sfiduciando le imprese del territorio" l’istantanea di ExportUsa, realtà con sede a Rimini che accompagna le aziende italiane in America. Le opportunità Oltreoceano, dunque, restano. Di questo si parlerà giovedì (ore 15) al teatro Galli: esperti a confronto "per esplorare le occasioni di collaborazione tra imprese, istituzioni e investitori provenienti da entrambi i lati dell’Atlantico e per rafforzare le relazioni commerciali tra Emilia Romagna e Stati Uniti". L’iniziativa è organizzata da AmCham Italy, la Camera di commercio americana in Italia, in collaborazione con ExportUsa, con il contributo di Bper e con il patrocinio di Confindustria Romagna. Durante l’evento verrà ufficializzata la nomina di Lucio Miranda, fondatore e presidente di ExportUsa, come nuovo rappresentante locale di AmCham Italy per la città di Rimini. "Questo incarico consoliderà la presenza della Camera di commercio americana in Romagna, incentivando nuove sinergie tra il tessuto imprenditoriale locale e il mercato statunitense" l’istantanea di Miranda.

Giovedì al Galli interverranno tra gli altri per i saliti introduttivi Simone Badioli, consigliere della delegazione territoriale di Rimini di Confindustria Romagna, il console generale Daniela Ballard e Simone Crolla, consigliere delegato AmCham Italy. Il vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla, fornirà una panoramica sugli investimenti americani e l’Emilia-Romagna. Poi ci sarà una tavola rotonda alla quale parteciperanno Andrea Aureli, presidente di Scm Group, Stefano Bellucci (Bper), Alberto Benetti (P.A. spa) e Francesco Cosulich (Enfinity). Modera Ilaria Vesentini (Il Sole 24 Ore). "Rimini e l’Emilia Romagna – osserva Crolla (AmCham Italy) – ospitano da sempre un modello esemplare di quel tessuto imprenditoriale italiano famoso in tutto il mondo. Questa regione, con la sua capacità di innovazione e tradizione industriale, rappresenta una leva strategica per gli investimenti transatlantici. In particolare, Rimini si distingue come un centro dinamico per il business, grazie alla sua posizione geografica privilegiata e alle infrastrutture moderne che la rendono un hub ideale per la collaborazione internazionale". L’evento sarà dunque l’occasione per incontrare le istituzioni locali e approfondire le possibilità di investimento per le imprese della Regione negli Stati Uniti. Mentre ExportUsa è impegnata più che mai. "La nostra mission – dice Miranda – è sempre stata chiara: promuovere il mercato americano contribuendo a rafforzare i legami commerciali tra il nostro territorio e gli Stati Uniti".

Giuseppe Catapano