Il sogno del piccolo Valentino. Un libro per il campione. Marquez, motori e magia

Un piccolo grande sogno si è realizzato, grazie alla disponibilità di Marc Marquez e forse anche ad uno sguardo dal cielo… Monica Forziati, nota docente di Religione riminese, non c’è più, un brutto male se l’è portata via il 30 maggio scorso a soli 55 anni, ma è ancora nei cuori di tanti amici, colleghi, alunni e naturalmente famigliari.

Tra questi c’è sicuramente il suo adorato nipote, Federico, di 8 anni, che nei giorni scorsi, presso il circuito di Misano, è riuscito a coronare un sogno, coltivato proprio da alcuni anni insieme all’amata zia paterna. Federico ha incontrato il suo campione preferito, Marc Marquez appunto, e gli ha consegnato il libro realizzato da un’ idea condivisa con la zia, scomparsa prematuramente. "Marc, motori e magia", titolo del libro, narra la vicenda del bambino Marc che ha realizzato il suo sogno di diventare campione del mondo e quindi poi, con l’aiuto della sua amica Formica (noto riferimento al simbolo del campione spagnolo) ha sconfitto pure la sfortuna, l’infortunio al braccio, ed è tornato ancora più forte di prima. "Il libro – racconta Tania, mamma di Federico e cognata di Monica – è nato dai giochi con le macchinine e soprattutto le moto che Federico faceva insieme alla zia che lo ha sempre incoraggiato a seguire i suoi sogni ed aspirazioni, credendoci sempre. Il libro sarebbe stato certamente realizzato insieme a Monica, se ne avesse avuto il tempo, ma la malattia l’ha portata via troppo presto. Ora però il sogno di Federico ed anche di Monica è stato realizzato, grazie anche a lei che certamente dal cielo ci ha guardato e ne sarà stata orgogliosa". Monica Forziati è stata per anni pure docente dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Rimini, ha seguito e formato numerosi professori, è stata e resta certamente una figura di riferimento per molti docenti riminesi ed educatori, cresciuti attraverso le sue lezioni, così come i tanti colleghi ed alunni che l’hanno conosciuta nelle scuole in cui ha esercitato la professione di insegnante di Religione.

Luca Pizzagalli