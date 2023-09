‘Il sogno di Clara’ con 100 giovani danzatori riminesi

Saranno più di 100 giovanissimi danzatori delle scuole di danza di Rimini a portare in scena sabato 2 dicembre al Teatro Galli Il sogno di Clara, una creazione originale e moderna del balletto Lo Schiaccianoci, ispirato al celebre racconto di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann per la regia di Arturo Cannistrà.

L’idea, nata dall’associazione Rimini a Passi di danza e dalla direzione del Teatro Galli, viene promossa nell’ambito di ‘Leggere per ballare’ a cura della Federazione nazionale associazioni scuole di danza. Per la prima volta, 10 scuole di danza della nostra città e più di 100 allievi e allieve sono coinvolti in un progetto di co-progettazione artistica che si pone come obiettivo la valorizzazione e la crescita dei giovani talenti attraverso un fitto programma di masterclass e prove coordinate dai docenti e dallo stesso Cannistrà e da un’esibizione finale aperta al pubblico.