Il sogno di Loredana, dalla Perla verde a New York. La stilista e il viaggio partito dai banchi del Fellini

Biglietto d’andata da Riccione a New York per entrare nel mondo della moda. Un sogno, quello di Loredana Cannia, che si è avverato. Partita dalla Perla, dopo gli studi ha frequentato il Polimoda di Firenze, poi il master alla Central St. Martins School di Londra prima di volare oltre oceano. La storia di Loredana verrà raccontata nel fascicolo Vivere Riccione in uscita nella giornata di sabato allegato al quotidiano. Tra i personaggi che troveranno spazio tra le pagine di Vivere Riccione ci sarà anche la stilista che è partita guardando l’Adriatico ed oggi vede il mondo affacciata sull’Atlantico. È stata art director per brand molto noti come Michael Kors e Jill Stuart, fino a diventare vice president of design per Donna Karan nel settore calzature.

Loredana si racconterà mostrando la sua passione, l’ossessione per la bellezza, l’estetica e l’arte in grado di generare le idee che danno vita alle creazioni. Una messa in pratica di sogni ed emozioni per una designer che si definisce sognatrice. Una carriera che alla sua base ha le giornate di studio trascorse sui banchi dell’allora istituto Fellini di Riccione.

Quella di Loredana Cannia sarà una delle storie tra le iniziative e le curiosità che ancora una volta caratterizzeranno Vivere Riccione. L’arrivo della primavera segna una svolta per la città e non potevano mancare gli eventi che si svolgeranno nelle prossime settimane.