Il sogno di Martina "Nella musica metto tutta la mia Anyma"

Tra i concorrenti del Deejay on stage in corso a Riccione, c’è anche un’ugola d’oro locale. È la ventenne riminese Anyma, all’anagrafe Martina Gaetano che, con spigliatezza, voce ben impostata e padronanza di palco si è esibita davanti ai giudici di gara in apertura del contest. Un’occasione per lanciare il suo singolo, Baby Doll, accompagnato da un videoclip che mescola gli angoli più rappresentativi di Rimini e Riccione.

Su cosa è incentrato il nuovo singolo, presentato sul grande palco dell’estate?

"Baby Doll, che è appena uscito, è un singolo estivo. Parla della spensieratezza giovanile, della voglia di farcela. È un brano molto sognante, leggero e dalle melodie immediate e semplici, racconta una storia d’amore tumultuosa e contemporaneamente piena di passioni. Prodotto da Tradez, dal 31 luglio è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale".

Cosa si vede nel video?

"Di Rimini si vedono diverse immagini, tra le quali il ponte di Tiberio, il molo con alcune barche di passaggio, l’area portuale, la fontana dei quattro cavalli, altre inquadrature le ho girate dalla ruota panoramica sulla darsena Riminese. Di Riccione si vedono invece altri spaccati, come la stazione e il mare".

Baby Doll è preceduto da altri brani?

"Da altri quattro singoli, tra i quali Casa, anche questo con video, Amore, Paradise e Non voglio freni, tutti usciti dopo il marzo 2022".

La musica è da sempre la sua passione?

"Lo è fin da quando ero piccola. Ho iniziato a suonare la chitarra, quando avevo appena otto anni, il mio insegnante è stato Filippo Tirincanti. Posso dire di essere nata con la musica nelle vene, tant’è che faccio tutto io, scrivo testi e musica. Ottenuta la maturità come perito turistico, mi sono lanciata nella musica".

I fan dove la possono seguire?

"Sui social, in particolare attraverso Instagram e Tik Tok, cercando Anymareal".

Qual è il suo sogno?

"Andare avanti con la musica, arrivando al cuore del maggior numero possibile di persone, vorrei farmi strada. D’altronde senza la musica, che fa parte di me, sarei un’altra persona, la mia vita sarebbe totalmente diversa. Amo cantare dal vivo con chitarra e voce, cose che faccio esibendomi nei locali di Rimini, San Marino e dintorni. Ho pure fatto la deejay a Riccione, ma io sono innanzitutto una cantautrice".

Ora cosa l’attende?

"L’uscita di un altro disco già pronto, si tratta di un album contenente una decina di brani. Lavoro tantissimo, ho anche tante cose più intime e particolari. Voglio tirar fuori tutto quello che ho dentro di me".

Nives Concolino