Il sogno di Sophie per la sua cagnolina

La cagnolina Rose aiuterà non solo la sua padrona Sophie Bertocchi, ma anche altre persone in ospedali e sugli aerei. Ieri Sophie è stata ricevuta dal sindaco di Bellaria Filippo Giorgetti, a cui ha illustrato il suo progetto di raccolta fondi per coprire le spese del corso di addestramento per cani assistenti per supporto psichiatrico. Rose ha due anni e aiuta Sophie nel suo percorso di cura. Chi vuole sostenere il progetto di Sophie, può fare una donazione per Help me Rose sulla piattaforma www.gofundme.com.