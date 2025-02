Il sogno in musica di Arlett sul palco di ‘Sanremo On’

di Federico Tommasini

Sanremo è sempre più riminese. Tra gli eventi collaterali al Festival ci sarà anche spazio per Arlett, la cantante di Rimini, pronta a presentare in anteprima nazionale a ‘Sanremo On’ la sua Diversi ma simili. Giorgia Barletta, classe 2000, vive a Riccione e la sua grande passione è la musica. Da quando ha 15 anni non ha mai smesso di cantare. Il 14 febbraio sarà l’occasione per far conoscere a tutta Italia la sua bravura.

Come vive quest’attesa?

"Sono emozionata e curiosa di quello che mi riserverà ‘Sanremo On’. È tutto particolare, non me lo aspettavo proprio. Avevo fatto un provino per la sezione Giovani del festival, ma mi scartarono. Poi c’è stata questa sorpresa, una grande opportunità per farsi notare dalle case discografiche".

Ci racconti il brano.

"Si parla di un amore tra due persone che sono diverse, ma continuano lo stesso a stare insieme. Un rapporto tormentato in cui ci si lascia, ma poi si torna insieme e si va avanti senza dirsi mai un addio vero e proprio"

L’ha vissuto sulla sua pelle?

"Le parole raccontano anche quello che ho vissuto in prima persona, una relazione tossica, in cui prima o poi tutti incappiamo bene o male".

Verrebbe da dire che la canzone è malinconica.

"Malinconica a tratti, ma senza dubbio con una speranza nel finale".

E il ritmo?

"Il brano è pop melodico, quello che ora va per la maggiore. Poi ho voluto tenere conto dell’ambiente in cui mi esibivo, rimanendo inerente alla tradizione senza discostarmici troppo".

Com’è nata ‘Diversi ma simili’?

"È stato un processo abbastanza semplice, avevo bisogno di esprimermi e per questo ho buttato giù i miei pensieri in una canzone, poi le persone che collaborano con me mi hanno aiutata a tradurre tutto in musica". Cos’è per lei la musica?

"È tutto, mi fa guarire e andare avanti ogni giorno. È fondamentale, soprattutto in momenti complicati come quelli descritti in ‘Diversi ma simili’ che possono essere superati solo grazie a essa".

Quali sono i suoi gusti in fatto di musica?

"Ascolto un po’ di tutto, non mi faccio mancare nulla. Ho una grande vena rock anche se da quello che faccio non si direbbe; poi non posso dimenticarmi alcune pietre miliari della musica italiana femminile come Elisa, Arisa e Giorgia".

Presto ci sarà un nuovo album?

"Questo è il progetto, ci sono in cantiere tante canzoni inedite e cover. Dipenderà tutto come andrà l’esperienza sanremese, non mi pongo limiti".