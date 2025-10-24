Il sogno interrotto di Ali . Voleva solo tornare a casa

L’ultimo desiderio di Yousaf Muhammad Ali era quello di tornare in Pakistan, dalla sua famiglia. Per questo, la Cooperativa Sociale Cento Fiori ha lanciato una raccolta fondi che "serviranno a sostenere le spese per il rimpatrio della salma e, se dovessero avanzare, verranno devoluti alla famiglia per aiutarli a contrarre il debito ancora attivo".

Ma chi era Ali? Era un ragazzo con un sogno nel cassetto e un passato difficile. Ali non è stato ucciso dal Mediterraneo, né dalla prigione libica, a spezzare la vita di Yousaf Muhammad Ali è stato un tumore maligno, localizzato nella colonna vertebrale. Una fine drammatica per una storia che ha attraversato confini e paure. Il giovane pakistano di 25 anni, arrivato in Italia con un fardello di debiti e il semplice sogno di fare il barbiere, è morto lo scorso 15 ottobre. Il ragazzo aveva lasciato il Pakistan a soli 20 anni in cerca di un futuro migliore. Il viaggio lo ha portato in Libia, dove la speranza si è tramutata in incubo. Giuseppe Frustaci della Cooperativa Sociale Cento Fiori di Rimini – che ha accolto Ali all’arrivo nella nostra città – racconta: "Per via di un sistema di sequestro di persone promosso dallo stato Libico, Ali venne catturato senza aver fatto nulla di male e messo in prigione – continua – Per la sua liberazione, la famiglia in Pakistan fu costretta a pagare un riscatto di circa 20.000 euro ai carcerieri, indebitandosi pesantemente nel proprio paese".

Ali attraversò poi il mare e arrivò in Italia. "A novembre del 2024 venne affidato a noi". Voleva fare il barbiere, ma il suo sogno è svanito davanti alla necessità di onorare l’impegno economico. Come continua a spiegarci Frustaci: "La sua unica preoccupazione era aiutare i genitori a ripagare il debito contratto per la sua liberazione. Non appena ha potuto, Ali si è prodigato nel lavorare e nell’inviare il denaro alla famiglia per contribuire all’estinzione del gravoso onere".

Un impegno che non poteva mantenere a lungo, poiché a maggio gli è stata diagnosticata la malattia. E’ stato operato il 19 giugno all’Ospedale Bufalini di Cesena senza esito positivo e il 15 ottobre è morto. "E’ arrivato in Italia per cercare un destino migliore, purtroppo ha trovato la morte qui per questa malattia", conclude amaramente Frustaci, riassumendo la beffa di un destino tragico. E’ possibile versare un contributo sul conto della Cooperativa: IT75 Y030 6909 6061 0000 0413 260. La causale da indicare è: ’erogazione liberale per Ali’.

Riccardo Bianchini