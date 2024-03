Il sondaggio in duecento hotel: "Uno su due chiuso per Pasqua. Per molti aprire non conviene"

Apro o non apro a Pasqua? È un dubbio che assale ancora tanti albergatori in Riviera, a una settimana dal primo ponte della stagione. Il calendario, sicuramente, non aiuta. Ma nonostante Pasqua quest’anno arrivi così in anticipo, secondo l’ìndagine realizata da Aia, VisitRimini e Promozione alberghiera, negli hotel di Rimini aperti per il weekend pasquale oltre il 60% delle camere è già prenotato. Ma un sondaggio, in questi giorni, lo sta facendo anche il gruppo ’Sos Alberghi’. E i risultati fin qui arrivati, a una settimana da Pasqua, non sono proprio incoraggianti.

"Stiamo interpellando gli operatori che sono iscritti ai nostri canali Telegram e Whatsapp – fa il punto Corrado Della Vista, albergatore e referente del gruppo – Ci hanno risposto già 70 albergatori della nostra provincia, di Rimini soprattutto, che gestiscono complessivamente oltre 200 hotel. Dalle risposte, viene fuori che il 53% degli operatori terrà gli hotel chiusi a Pasqua". I motivi "sono molteplici. Tra loro c’è chi teme soprattutto le condizioni meteo. Molti non se la sentono di riaprire l’hotel solo per pochi giorni a Pasqua, per poi chiudere e ripartire alla fine di aprile o all’inizio di maggio: non lo reputano conveniente da un punto di vista economico. Altri hanno deciso di stare chiusi semplicemente perché non hanno ricevuto richieste". Tra coloro che invece apriranno per Pasqua "il 9% dice di essere già al completo, per il 7% le prenotazioni vanno bene ma ancora non c’è il tutto esaurito, e il 18% oscilla tra il 60 e l’80% di occupazione delle camere. C’è poi chi dice di essere ancora sotto il 40% di stanze prenotate". Luci e ombre di una Pasqua "che, quest’anno, arriva molto presto e scoraggia così diversi albergatori".

Secondo il gruppo di ’Sos Alberghi’ "chi starà aperto lo farà soprattutto per i tanti eventi sportivi in Riviera previsti a Pasqua, che faranno da traino al turismo". Ma se il ponte pasquale sarà – come pare, viste le ultime previsioni meteo – baciato dal bel tempo e da temperature gradevoli, ci saranno non pochi albergatori che apriranno all’ultimo. "Ma il numero di hotel aperti sarà inferiore rispetto alla Pasqua del 2023. E anche i prezzi sono decisamente più bassi".

Manuel Spadazzi