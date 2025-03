Il Song Contest conquista il mondo. Premio alla carriera per Al Bano

Si arricchisce il parterre di ospiti della finale del San Marino Song Contest in programma sabato sera al Teatro Nuovo di Dogana. Ospite d’onore della serata sarà Al Bano che si esibirà in apertura con due brani e poi riceverà il Premio alla carriera da parte del segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati. Ma l’edizione di quest’anno riserva altre importanti novità: oltre ad avere un cast con artisti stranieri avrà anche una ribalta internazionale grazie alla trasmissione in Eurovisione e alla ritrasmissione nei 5 continenti attraverso Rai Italia, dal Sud Africa all’America Latina, dall’Asia all’Australia.

Proseguono, intanto, i lavori preparatori delle giurie, sia quella della critica che ha ricevuto i brani da ascoltare, sia quella principale che decreterà il vincitore della manifestazione: in via Asiago, come preannunciato, si è infatti riunita la giuria del San Marino Song Contest. I giurati, dopo un attento e approfondito ascolto, hanno consegnato al notaio presente in sala le schede di valutazione. I voti ricevuti in questa sessione andranno poi a sommarsi a quelli che saranno espressi durante l’esibizione dal vivo. E ci sarà un solo vincitore che potrà fregiarsi del titolo di portabandiera della Repubblica all’Eurovision Song Contest 2025, in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea.

Presentato da Flora Canto e Francesco Facchinetti, il San Marino Song Contest 2025 andrà in onda su San Marino Rtv, Radio San Marino, Rai Radio2 in simulcast con la conduzione di Martina Martorano (anche in Visual sul canale 202), RaiPlay, RaiPlay Sound e in Dab+ tramite il consorzio Media Dab, e vedrà la partecipazione di 20 artisti in gara provenienti da sei Paesi europei.