Il sorriso di Svetlana cancellato per sempre da due colpi di pistola

Nei video che si divertiva a condividere su TikTok - i balletti con le amiche, le uscite con il cane - Svetlana Ghenciu appare sempre sorridente. Lo stesso sorriso che la 48enne di origine moldava regalava ai clienti che serviva da dietro il bancone del panificio Fellini. A spazzarlo via per sempre, tra il 17 e il 18 giugno scorsi, in un appartamento al numero 74 di via Gambalunga, è stato il marito Gioacchino Leonardi, 49 anni, originario di Catania, ex guardia giurata che lavorava saltuariamente come vigilantes in spiaggia. Sul suo conto, prima di quel giorno, non risultavano segnalazioni o denunce per maltrattamenti o episodi di violenza. Quella tra Gioacchino e Svetlana era una relazione apparentemente normale. A volte qualche discussione c’era stata, questo sì, ma lui non le aveva mai messo le mani addosso. Sotto quella patina di normalità tuttavia covavano follia e rabbia destinate – come spesso accade – ad esplodere con conseguenze terribili. Un copione che purtroppo si è ripetuto, anche questa volta, nel cuore di Borgo marina. Gioacchino entra in camera da letto, portando con sé la pistola regolarmente detenuta per uso sportivo. La moglie è distesa prona, con la faccia appoggiata al cuscino, posizione che da qualche tempo è costretta a tenere dopo un intervento all’ernia. In quel momento si sta riposando e forse si è addormentata. L’uomo apre il fuoco due volte prima di rivolgere l’arma contro se stesso e togliersi la vita, cadendo quindi riverso sulla moglie, la pistola ancora in mano. A dare l’allarme, 48 ore dopo, sarà il figlio sedicenne, tornando a casa e trovando la porta chiusa dall’interno.