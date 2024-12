Il sottopasso dell’arte: è ’Inverno’ in via Pantano

Segue il ciclo delle stagioni, il sottopasso di via Pantano. Dopo essersi tinto dei colori dell’autunno, ora, secondo i tempi del calendario, si è vestito di nuances azzurrine e fredde, di volti di personaggi legati a paesaggi gelidi, fatti di ghiaccio e neve, come il noto scalatore Walter Bonatti, o di icone come un igloo, le cime bianche dei monti e un inconsueto pupazzo di neve. Tutto questo per raccontare l’inverno attraverso gli elementi di terra, aria, acqua e fuoco. Ed è proprio l’inverno la stagione a cui si ispira il nuovo murales del sottopasso di via Pantano, sempre realizzato dal collettivo di writes coordinati da Giacomo Vimini.

"Con questo secondo murales in via Pantano, proseguiamo nell’opera di riqualificazione urbana anche attraverso questa forma di arte che vanta ormai una lunga storia e tradizione e che accomuna città di tutto il mondo – ha commentato con orgoglio l’assessore alla cultura di Cattolica Federico Vaccarini –. Complimenti a questi artisti che hanno messo il loro talento al servizio della città. Anche a Cattolica abbiamo writers molto bravi, un gruppo molto attivo di talenti della street art urbana con cui la nostra amministrazione ha creato nel corso degli anni un proficuo sodalizio artistico".

Il percorso artistico proseguirà a fine gennaio con la realizzazione della terza opera urbana nel sottopasso di via Pantano che questa volta sarà dedicata alla primavera.