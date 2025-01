Il sottopasso è pronto. Collaudi in via Euterpe

Tornano gli operai nel cantiere dello snodo che dovrà rivoluzionare la viabilità sulla statale. Mentre procedono le operazioni di collaudo in via Euterpe, nel sottopasso che conduce in direzione monte-mare, da lunedì riprenderanno i lavori sulla rotonda. Si tratta di interventi importanti perché vanno nella direzione di fluidificare il traffico nella maxi rotatoria all’intersezione tra la Ss16 e la consolare per San Marino. Dopo i lavori che nei mesi scorsi hanno consentito di allargare a due corsie i rami di entrata e uscita dalla rotonda sul lato nord, ora si interviene sul lato sud. Sono programmati a partire da lunedì 27 gennaio e fino al 28 febbraio i lavori di adeguamento del ramo di ingresso in rotatoria per chi proviene da Riccione, per renderlo a due corsie fluidificando il traffico che oggi si blocca anche per la secca curva di immissione da percorrere. Inoltre verrà adeguata l’aiuola spartitraffico in uscita direzione sud. Infine si lavorerà per la posa delle barriere in rotatoria e sul ramo di uscita direzione Ravenna. Questi interventi non erano previsti nel progetto originario. Stando a quella previsione, i rami di ingresso in rotatoria, e di uscita, erano tutti a una sola corsia. La cosa non aveva affatto convinto il Comune che ne ha chiesto una modifica sostanziale a società Autostrade per l’Italia. Per consentire di eseguire le lavorazioni in sicurezza, verrà ampliata per un mese l’area del cantiere riducendo la carreggiata a una sola corsia, senza tuttavia interrompere la circolazione stradale. I restringimenti prima riguarderanno la carreggiata in ingresso nella rotatoria da Riccione e la carreggiata in uscita dalla rotatoria direzione sud dal 27 gennaio al 14 febbraio, e il restringimento della carreggiata in uscita dalla rotatoria direzione Ravenna dal 17 febbraio al 28 febbraio. Intanto procede il conto alla rovescia per l’apertura del sottopasso di via Euterpe. Siamo alle fasi di collaudo dopo avere completato l’opera.

L’apertura è attesa per la fine di febbraio, sottolineano dal municipio. L’apertura è vincolata al completamento dei collaudi in corso. Il sottopasso con i suoi i 250 metri consente di eliminare il semaforo rendendo più fluido il traffico ed evitando a chi proviene da via Repubblica di avere un ostacolo prima di giungere alla maxi rotonda. Tutte le opere strutturali sono state sostanzialmente concluse. Sono ormai terminate anche le lavorazioni riguardanti la pista ciclopedonale. I lavori che porteranno all’apertura dovranno ora spostarsi al lato monte vicino a via Arno.

Andrea Oliva